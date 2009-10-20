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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

برنامه های کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد

برنامه های کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد

برنامه های سی و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که فردا سه شنبه برگزار می شود اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه پروژه مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب فناوری کشور و همچنین مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف ارائه می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین در این جلسه، عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گزارش می شود.

آئین نامه کارگروه تخصصی علوم، تحقیقات و فناوری استانها نیز تهیه شده و در سی و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می شود.

سی و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری فردا چهارشنبه با حضور منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورا برگزار می شود.

کد مطلب 967759

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