برنامه های کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه پروژه مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب فناوری کشور و همچنین مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف ارائه می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین در این جلسه، عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گزارش می شود.

آئین نامه کارگروه تخصصی علوم، تحقیقات و فناوری استانها نیز تهیه شده و در سی و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می شود.

سی و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری فردا چهارشنبه با حضور منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورا برگزار می شود.