آزادی، هنگام و خاوران آب گیرترین خیابانهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مسعود نعمت الهی با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس اطلاعات ثبت شده در سیستم ثبت وقایع ترافیکی از تاریخ اول مهر سال گذشته تا 20 تیرماه امسال خیابان های آزادی (حد فاصل توحید - رودکی) خیابان هنگام ( میدان استقلال) و خیابان خاوران ( حدفاصل ذوالفقاری - هاشم آباد) بیشترین میزان آبگرفتگی را داشته و پس از هر بارش برف و باران به دلیل آب گرفتگی با مشکلات زیادی مواجه بوده اند.

وی ادامه داد: اطلاعات ثبت شده در سیستم ثبت وقایع ترافیکی همچنین نشان می دهد بزرگراه مدرس (محدوده بزرگراه صدر) و بزرگراه چمران (محدوده بزرگراه همت و محدوده میدان توحید) بیشترین میزان آب گرفتگی را بین بزرگراه های شهر داشته اند.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران همچنین بیشترین آب گرفتگی تقاطعات شهر تهران را مربوط به میدان مادر، تقاطع خیابان آیت - رسالت و تقاطع خیابان آزادی با توحید دانست.

نعمت الهی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم ثبت وقایع ترافیکی 30 محور شهر تهران که دارای بیشترین فراوانی آب گرفتگی هستند کاملا مشخص و برای رفع مشکل این نقاط به مناطق و نواحی اعلام شده است تصریح کرد: بخش هایی از خیابان های آزادی، میرداماد، آیت، اسبدوانی، همچنین بخشهای از بزرگراه های رسالت، چمران، مدرس، خاوران، نواب، آزادراه تهران - کرج، بسیج، حکیم ، یادگارامام، صدر، امام علی و میادین مادر، میدان انقلاب و میدان جمهوری نقاطی هستند که بیشترین میزان آب گرفتگی را از تاریخ ذکر شده تا 20 تیرماه امسال در شهر تهران داشته اند که برای رفع مشکلات این نقاط اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: وضعیت و اطلاعات مربوط به آب گرفتگی معابر شهر تهران در اختیار مناطق و نواحی قرار گرفته است تا پیش از سرد شدن هوا و بارش برف و باران نسبت به اصلاحات هندسی مورد نیاز در این نقاط اقدام شود و در پاییز و زمستان امسال شاهد حل مشکل این نقاط و کاهش آب گرفتگی های معابر باشیم.