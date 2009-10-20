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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

عباسی به مهر خبر داد:

حاجی بابایی، محصولی و ذبیحی سه وزیر پیشنهادی کابینه

حاجی بابایی، محصولی و ذبیحی سه وزیر پیشنهادی کابینه

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آخرین روزهای باقیمانده از مهلت قانونی معرفی سه وزیر دیگر کابینه دهم از معرفی حاجی بابایی، محصولی و ذبیحی در روزهای آینده توسط دکتر احمدی نژاد خبر داد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: قرار است حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی و حسن ذبیحی به عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شوند.

احتمالاً بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی پس از اتمام رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی درباره زمان اعلام وصول نامه رئیس جمهوری گفت: دکتر احمدی نژاد مایل است که این نامه پس از پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط هیئت رئیسه قرائت شود.

پیش از این عنوان شده بود که دکتر احمدی نژاد، " زکریا یازرلو" رئیس فعلی آموزش و پرورش شهر تهران و معاون سابق حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش یا " رمضان محسن پور" سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش را به عنوان وزیرآموزش و پرورش معرفی خواهد کرد.

کد مطلب 967763

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