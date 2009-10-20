هشدار درباره وتوی گلدستون توسط واشنگتن / آمریکا دشمن آشکار اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امروز در مطلبی با اشاره به استفاده از حق غیر قانونی و نامشروع وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت : هرچند که درباره گزارش گلدستون می توان از پیروزی دیپلماسی عربی نام برد ، اما باید هشدار داد که این روند به سوی وتوی آمریکایی درحال پیش رفتن است.

جمعه گذشته اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به گزارش ریچارد گلدستون درباره جنایتهای جنگی و بشری رژیم اسرائیل در نوارغزه، رای مثبت دادند.

اما نکات قابل توجه در روند گزارش گلدستون این است که پس از صدور این گزارش، دولت رژیم صهیونیستی و صهیونیستها به شکلی بی سابقه درحالت نگرانی و اضطراب قرار گرفتند و همین طور در همسویی با این رژیم، دولت آمریکا به حمایت و جانبداری از مواضع اسرائیل پرداخت و برای بی ثمر جلوه دادن این پیش نویس یا همان گزارش گلدستون به شدت تلاش کرد و حتی بر کشورهای عضو شورای حقوق بشر با هدف رای ندادن به این گزارش فشار وارد آورد.

اما نباید این نکته را نادیده گرفت که حقیقت امر بیانگر کاهش نفوذ بین المللی آمریکا است و مسئله جالب توجه این است که مسئله تنها این نیست که از مجموع 47 کشور ، 25 کشور به این گزارش رای مثبت دادند و همچنین 11 کشور هم رای منفی دادند، بلکه مسئله این است که این کشورها اغلب یا دوست آمریکا به شمار می روند یا تحت نفوذ و سیطره آن هستند.

نکته دیگر هم که می توان به آن اشاره کرد به حاشیه رانده شدن رژیم اسرائیل در جهان امروز است آن هم با وجود حمایت مطلق و بی قید و شرطی که از سوی آمریکا برخوردار است.

اما این درگیری دیپلماتیک تا این حد خلاصه نمی شود، بلکه این گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت منتقل می شود و اگر همه امور به راحتی طی شود گزارش گلدستون به دادگاه بین المللی جنایی انتقال داده می شود، اما نکته اینجاست که این گزارش روند راحتی را طی نخواهد کرد، زیرا وتوی آمریکا در کمین این گزارش نشسته است تا مانع ارجاع این گزارش به دادگاه بین المللی لاهه شود و همین نکات کافی است که سران فلسطینی و دولتهای عربی به این نتیجه دست یابند که آمریکا دشمن آشکار اعراب است به همان اندازه ای که دوست و شریک اسرائیلی ها به شمار می آید.

اما متاسفانه این نتیجه گیری قاطعانه هم اهمیتی ندارد، زیرا سبب تغییرات ریشه ای و فراگیر در تعامل طرفهای فلسطینی (تشکیلات خودگردان) و عربی با آمریکا و همچنین با کابینه اسرائیل نمی شود.

پیش از صدور قطعنامه شورای حقوق بشر و پس از آن، سران اسرائیلی هیاهویی به راه انداختند و تهدید به توقف روند صلح کردند باید بگوییم که این تهدید یک تهدید توخالی بود، زیرا در اساس، روند صلحی وجود ندارد.

روزنامه البیان در پایان بر این مسئله تاکید دارد که سران فلسطینی باید به دو نتیجه نهایی دست یابند و آن اینکه نباید هیچ مذاکره ای صورت گیرد مگر اینکه درباره مسائل سرنوشت ساز باشد و دیگر اینکه مذاکره بدون مقاومت مسلحانه آب در هاون کوبیدن است.