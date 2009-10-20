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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

جشنواره " فاطمه(س) کوثر هستی" در شهرکرد گشایش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: جشنواره "فاطمه(س) کوثر هستی" صبح سه شنبه در مجتمع فرهنگی هنری مهر شهرکرد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد مدیر کل اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در این همایش اظهار داشت: این جشنواره با موضوعات "حضرت معصومه"،  "مقام زن" و "حجاب و عفاف" در دوبخش هنرهای تجسمی شامل نقاشی، گرافیک و خوشنویسی و بخش شعر برگزار می شود.

داریوش رضوانی بیان داشت: کل آثار رسیده به این جشنواره در بخش شعر 167 اثر ر بخش هنرهای تجسمی 162 اثر از کل کشور ارسال شده است.

وی تصریح کرد: این آثار از 14 استان کشور به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده اند که در پایان جشنواره اثرات برتر در در مجتمع فرهنگی هنری مهربه نمایش عموم گذاشته می شوند.

کد مطلب 967767

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