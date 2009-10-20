طرح کارورزی فارغ ‌التحصیلان دانشگاهی در یزد برگزار می‌ شود

محمد اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در راستای اجرای طرح کارورزی دانش ‌آموختگان دانشگاهی مصوب شورای عالی اشتغال، پیرو تفاهمنامه‌های همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با وزارتخانه‌ های صنایع و معادن، تعاون و بازرگانی، این طرح در سال جاری به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: در این طرح واحدهای صنفی می‌ توانند با جذب فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی از حمایت مالی دولت که شامل 50 درصد حقوق پرداختی به هر کارورز به مدت 11 ماه خواهد بود، بهره‌ مند شوند.

اکبرنژاد با اشاره به شرایط واحدهای پذیرنده کارورز خاطرنشان کرد: شرکتها، کارگاه‌ ها و بنگاه‌ های خصوصی و تعاونی که دارای مجوز فعالیت از دستگاه‌ های اجرایی ذیربط باشند، امکان مشارکت در این طرح را خواهند داشت.

وی با اعلام شرایط کاروزان نیز عنوان کرد: کارورزان باید حداکثر دارای 25 سال سن برای کاردانی، 28 سال برای کارشناسی، 31 سال برای کارشناسی ارشد و 35 سال برای دکترا باشند ضمن اینکه مشغول به کار یا متعهد به اشتغال در سایر موسسات و سازمانها نباشند.

اکبرنژاد دیگر موانع به کارگیری کارورزان را نظام وظیفه، اشتغال به تحصیل و ناتوانی جسمی اعلام کرد.

وی طول دوره کارورزی را نیز حداکثر 11 ماه اعلام کرد و افزود: پس از پایان دوره هیچگونه تعهدی برای استخدام کارورزان توسط واحد پذیرنده به وجود نخواهد آمد.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: برای فوق دیپلم 50 درصد، کارشناسی 70 درصد، کارشناسی ارشد و بالاتر 90 درصد حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار پرداخت می ‌شود که نیمی از این کمک هزینه توسط مجری طرح و نیمی از آن توسط واحد پذیرنده به کارورزان پرداخت خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور نسبت به بیمه حوادث و عمر تمامی کارورزان در طول دوره اقدام می ‌کند و نسبت به آموزش رایگان دوره آمادگی شغلی به مدت 120 ساعت برای کارورزان نیز اقدام می‌ کند و در پایان دوره گواهینامه معتبر با کد بین‌ المللی ارائه خواهد کرد.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ‌ای استان یزد اظهار داشت: فارغ‌ التحصیلان واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت ‌نام می ‌توانند به ادارات کل صنایع و معادن، بازرگانی، تعاون و آموزش فنی و حرفه‌ ای استان یزد مراجعه کنند.

وی یادآور شد: سایت سازمان فنی و حرفه‌ ای استان یزد به نشانی www.yazdtvto.ir نیز اطلاعات کافی در این زمینه در اختیار علاقمندان واجد شرایط قرار خواهد داد.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: به منظور اجرای هرچه بهتر این طرح نیز به تازگی تفاهم‌نامه ‌ای با سازمان بازرگانی استان یزد امضا شده است.