رشد 43 درصدی صادرات فرش همدان

مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: در سال جاری فرش همدان به ارزش پنج میلیون دلار از گمرک همدان صادر شده و با توجه به اینکه فرش بافت همدان به سایر استانها نیز فرستاده می شود صادرات آن از سایر گمرکات نیز صورت گرفته است.

وی در خصوص تعداد بافندگان فرش در استان همدان بیان داشت: در مجموع 40 هزار بافنده در استان همدان وجود دارد که از این تعداد بیش از 25 هزار نفر بافنده روتایی هستند.

بکایی افزود: سه هزار و 500 نفر از این بافندگان تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: برای کسانی که اقدام به ایجاد مجتمع قالیبافی به صورت متمرکز یا مجتمع غیر متمرکز با مدیریت متمرکز می کنند تسهیلاتی از جمله وام بانکی در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان، اضافه کرد: همچنین در استان دوره های آموزشی برای تربیت قالیبافان جدید برگزار می شود.

وی در خصوص بافت فرش ابریشم در استان تاکید کرد: بافت فرش ابریشم از چند سال اخیر در استان همدان آغاز شده که بخش اعظم آن در شهرستان کبودراهنگ در حال تولید است.

بکایی افزود: اکثر سرمایه گذاران و استاد کاران این نوع فرش در شهرستان کبودراهنگ از استانهای قم و تبریز هستند.