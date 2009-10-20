27 هزار مترمربع فضای ورزشی در شمال تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده با بیان این خبر اظهارداشت: در سال گذشته 12 هزارمترمربع به فضاهای ورزشی شمال تهران افزوده شده و در سال جاری، احداث 27 هزار مترمربع مجموعه ورزشی در برنامه های اجرایی منطقه قراردارد و طبق پیش بینی های انجام شده درسال آینده هم نزدیک به 7 هزارمترمربع فضای ورزشی در منطقه احداث می شود.

وی افزود : افزایش سرانه های ورزشی منطقه در هر 10 ناحیه و در 26 محله دنبال می شود و باتوجه به گران بودن زمین، بخشی از توسعه فضاهای ورزشی مانند زمین های چمن مصنوعی با کمک آموزش و پرورش، نهادها و دیگر ادارات درحال انجام است تا هم مورد استفاده دانش آموزان قرارگیرد وهم شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.

شهردار منطقه یک خاطر نشان کرد: در حال حاضر 15 مجموعه ورزشی فرهنگی و تفریحی در منطقه وجود دارد که در چهار ماهه اول سال جاری 4 مجموعه ورزشی در منطقه افتتاح شده و تا پایان امسال نیز 2 سوله ورزشی شهدای کاشانک و بلوار اوشان افتتاح خواهد شد.

وی به احداث چند مجموعه ورزشی دیگر در محلات اشاره کرد و گفت: چند مجموعه ورزشی هم در دست احداث است که سال آینده به بهره برداری خواهد رسید که می توان به مجموعه های ورزشی الزهراء در بوستان مهر با امکانات سالن آمفی تئاتر، مرکز فعالیتهای فرهنگی، ورزشی جهت بانوان و مجموعه ورزشی بانوان ولنجک، مجموعه ورزشی اوین و مجموعه ورزشی شهید سلیمانی در محله حکمت اشاره کرد.

به گفته مهندس احمدی بافنده ورزشگاه های احداث شده در منطقه باید از حالت فرا محله ای و فرا منطقه ای خارج و محلی شوند تا اهالی بتوانند به راحتی به آنها دسترسی داشته و استفاده کنند.