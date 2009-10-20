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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

برگزاری آزمون در 13 آذر/

مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا 6 آبان تمدید شد

مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا 6 آبان تمدید شد

مهلت ثبت ‌نام در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 روز چهارشنبه 6 آبان 88 تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان در این مدت زمان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی www.azmoon.org  اقدام کنند.

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از روز چهارشنبه 15 مهر ماه آغاز شده بود و 29 مهرماه پایان می پذیرفت که داوطلبان با تمدید فرصت ثبت نام، می توانند تا 6 آبان در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی روز 13 آذر ماه 88 برگزار و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 10 تا 12 آذرماه سال 88 توزیع می شود. 

کد مطلب 967781

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