مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا 6 آبان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان در این مدت زمان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی www.azmoon.org اقدام کنند.

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از روز چهارشنبه 15 مهر ماه آغاز شده بود و 29 مهرماه پایان می پذیرفت که داوطلبان با تمدید فرصت ثبت نام، می توانند تا 6 آبان در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی روز 13 آذر ماه 88 برگزار و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 10 تا 12 آذرماه سال 88 توزیع می شود.