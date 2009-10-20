کرمانشاه در توسعه ورزش همگانی از برنامه چهارم توسعه جلوتر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال عزیزی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رشد ورزش همگانی در بین مردم کرمانشاه روند رو به رشدی داشته و این موضوع در همایش های پیاده روی خانوادگی، کوهنوردی های روزهای جمعه و استقبال از ایستگاه های سلامتی ورزش سطح شهر مشاهده می شود.

وی افزود: با استقبال و علاقمندی مردم فرهیخته و ورزش دوست استان کرمانشاه ورزش در میان خانواده ها گسترش یافته است به طوریکه ما روزانه شاهد حضور عموم مردم در اماکن در نظر گرفته شده جهت ورزش صبحگاهی هستیم.

عزیزی با اشاره به ایجاد چندین ایستگاه ورزش همگانی در سطح شهر کرمانشاه گفت: با ایجاد ایستگاه های صبحگاهی از سوی شهرداری شرایط مناسب تری جهت حضور مردم در انجام فعالیتهای ورزشی صبحگاهی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده و پی گیری های مناسب هیئت ورزشهای همگانی استان کرمانشاه بر اساس ارزیابی های به عمل آمده بیش از 15 در صد مردم استان به انجام فعالیتهای ورزشی می پردازند.

عزیزی ادامه داد: سرانه ورزشی استان کرمانشاه در ابتدای برنامه چهارم توسعه 25 صدم متر مربع بوده و اکنون به 52 صدم متر مربع رسیده است.

معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ورزش استان در قسمت های قهرمانی و همگانی نیز رشد بسیار خوبی داشته و هم اکنون حدود 300 نفر از ورزرشکاران کرمانشاهی در تیم های ملی کشور حضور دارند و سال گذشته حدود یک هزار و 400 مدال کشوری، بین المللی، آسیایی و جهانی توسط ورزشکاران این استان کسب شد.