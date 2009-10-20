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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا/

جدال قدرت‌های شرق و غرب/ الاتحاد در اندیشه سومین قهرمانی است

جدال قدرت‌های شرق و غرب/ الاتحاد در اندیشه سومین قهرمانی است

مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا (چهارشنبه) با جدال قدرت‌های شرق و غرب این قاره آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی فردا (چهارشنبه) میزبان ام صلال قطر خواهد بود. نماینده قطر تا به حال موفق به فتح جام قهرمانی این رقابت‌ها نشده و با پیروزی در دو دیدار رفت و برگشت، فرصت این را خواهد داشت که تاریخ ساز شود. پوهانگ استیلرز اما دو بار سابقه قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را دارد.

تیم‌های الاتحاد عربستان و ناگویا گرامپوس ژاپن برگزار کننده یکی دیگر از دیدارهای مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا خواهند بود. الاتحاد نیز همانند نماینده کره جنوبی دو بار قهرمان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شده حال آنکه ناگویا هرگز رنگ این جام را ندیده است.

گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی الاتحاد، در خصوص این دیدار اظهار داشت: بازی با ناگویا آسان نیست. ما در سفر به ژاپن با تیمی قدرتمند روبرو خواهیم شد اما اگر نظر مرا بخواهید، آن تیمی که به فینال صعود می کند الاتحاد است.

- برنامه کامل دیدارهای رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به این شرح است:
چهارشنبه - 29/7/88 
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ام صلال قطر 
* الاتحاد عربستان سعودی - ناگویا گرامپوس ژاپن

چهارشنبه - 6/7/88 
* ناگویا گرامپوس ژاپن - الاتحاد عربستان 
* ام صلال قطر - پوهانگ استیلرز کره جنوبی

کد مطلب 967783

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