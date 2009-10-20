استحصال خاویار در گلستان به 10 تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر سه شنبه در افتتاح طرحهای شیلاتی در بندرترکمن افزود: درحال حاضر کمتر از پنج تن خاویار در استان استحصال می شود که درتلاش هستیم این رقم سال آینده به 10 تن برسد.

وی به مصوبات سفر دولت در بخش شیلات در استان اشاره و اضافه کرد: بزرگترین مرکز تکثیر ماهیان خاویاری کشور در این استان احداث می شود.

وی خاطرنشان کرد: مجوز زیست محیطی، موافت اصولی و پروانه تاسیس این مرکز در استان صادر شده و بزودی عملیات آن اجرایی می شود.

محمودزاده، با اشاره به فعالیت بیش از 1400 صیاد در استان گفت: کاهش نرخ بیمه از جمله پیگیریها برای حمایت از قشر است.

استاندار گلستان بیان داشت: استان گلستان ظرفیتهای مناسبی برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری دارد و باید در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری شود.

وی یادآور شد: برای افزایش درآمد صیادان باید تعاونیهای صیادی در استان تقویت شوند و تسهیلات سرمایه در گردش به آنان داده شود.

وی از تخصیص 35 میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه فعالیتهای صید و صیادی در استان خبر داد.