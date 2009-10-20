به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه در قالب جشنواره ماه هشتم که از 28 مهر تا 8 آبان ماه برگزار می شود تصاویری از قطعات و مرقعات خوشنویسی خود را که بوسیله خوشنویسان نامدارعصر صفویه تا قاجار همچون میرعماد، علیرضا عباسی، میرزا غلامرضا اصفهانی، عبدالمجید طالقانی، اشرف الکتاب اصفهانی و... کتابت شده اند در موزه رضا عباسی به نمایش می گذارد.



در همین مدت، مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران در محل کاخ صاحبقرانیه، میزبان نمایشگاهی از تصاویر برگزیده کلمات قصار امام علی علیه السلام خواهد بود که نسخه اصل آنها در کتابخانه ملک نگهداری می شود.



همچنین نمایشگاهی از نسخه خطی قصیده برده به خط علاء الدین تبریزی، کاتب دربار شاه تهماسب صفوی و از بنیانگذاران خط نسخ ایرانی در موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام برپا می شود. این نسخه نیز به شماره 103 زینت بخش گنجینه کتابخانه ملی ملک است.



نمایش تصاویر برگزیده کتاب زاد المعاد به خط وصال شیرازی، شاعر و خوشنویس نامدار سده سیزدهم هجری در موزه آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها از دیگر برنامه های کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام است.



همزمان کاخ – موزه چهلستون اصفهان و مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس به ترتیب میزبان تصاویر برگزیده کتاب زیارت و تماشای حافظ خواهند بود. در این دو نمایشگاه برخی نفایس خطی کتابخانه ملک به نمایش درآمده اند.

برپایی این نمایشگاهها در آستانه میلاد امام رضا(ع) و همزمان با هفتاد و دومین سالروز وقف کتابخانه و موزه ملی ملک صورت می گیرد.



کتابخانه و موزه ملی ملک در ششم آبان 1316 خورشیدی توسط بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران، زنده یاد حاج حسین ملک برای استفاده عموم مردم وقف آستان قدس رضوی شد. این نهاد فرهنگی که همزمان با میلاد امام رضا علیه السلام هفتاد و دومین سالروز بنیاد خود را جشن می گیرد 19 هزار عنوان نسخه خطی نادر و نفیس و مجموعه هایی از سکه، فرش، تمبر، آثار لاکی، تابلوهای نقاشی ایرانی و اروپایی و قطعات و مرقعات خوشنویسان بزرگ ایران را در خود جای داده است.