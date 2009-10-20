زمان ارائه گزارش کمیته ویژه / 8 متهم کهریزک در بازداشت

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: کار کمیته ویژه ادامه دارد و نسبت به مسائلی که اهمیت داشته باشد مثل بیماری آقای بهزاد نبوی وارد عمل می شود.

وی درباره آخرین آمار متهمان بازداشتگاه کهریزک و مراحل رسیدگی به اتهامات آنان گفت: پرونده متهمان کهریزک با جدیت در حال بررسی است و روند قانونی خود را طی می کند.

تجری افزود: آخرین آمار بازداشتی های بازداشتگاه کهریزک 8 نفر است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: تعداد افرادی که درباره حوادث کهریزک از آنان تحقیقات به عمل آمده است بیشتر از 8 نفر بوده است اما ممکن است آنان با قرار وثیقه آزاد شده و یا محکومیتی متوجه آنان نشده باشد.