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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

تجری به مهر خبر داد:

زمان ارائه گزارش کمیته ویژه / 8 متهم کهریزک در بازداشت

زمان ارائه گزارش کمیته ویژه / 8 متهم کهریزک در بازداشت

یک عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات اعلام کرد که گزارش این کمیته بعد از جلسات مجلس برای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه ارائه خواهد شد.

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: کار کمیته ویژه ادامه دارد و نسبت به مسائلی که اهمیت داشته باشد مثل بیماری آقای بهزاد نبوی وارد عمل می شود.

وی درباره آخرین آمار متهمان بازداشتگاه کهریزک و مراحل رسیدگی به اتهامات آنان گفت: پرونده متهمان کهریزک با جدیت در حال بررسی است و روند قانونی خود را طی می کند.

تجری افزود: آخرین آمار بازداشتی های بازداشتگاه کهریزک 8 نفر است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: تعداد افرادی که درباره حوادث کهریزک از آنان تحقیقات به عمل آمده است بیشتر از 8 نفر بوده است اما ممکن است آنان با قرار وثیقه آزاد شده و یا محکومیتی متوجه آنان نشده باشد.

کد مطلب 967792

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