  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی معارفه شد

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی معارفه شد

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی صبح امروز سه‌شنبه با حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه تودیع مجید شاه‌حسینی و معارفه سیداحمد میرعلایی مدیران عامل پیشین و فعلی بنیاد سینمایی فارابی معاون سینمایی وزیر ارشاد، علیرضا سجادپور مدیر کل ارزشیابی و نظارت و برخی هنرمندان و سینماگران حضور داشتند.

در این جلسه شمقدری درباره رویکرد و برنامه‌های جدید معاونت سینمایی صحبت کرد و در ادامه شاه‌حسینی گزارشی از 26 ماه فعالیت خود در سمت مدیر عاملی فارابی ارائه داد. سپس میرعلایی مدیر عامل جدید فارابی برنامه‌های خود را تشریح کرد.

این جلسه با حاشیه‌های فراوانی همراه بود که گزارش کامل آن به زودی در مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 967793

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها