مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه تودیع مجید شاه‌حسینی و معارفه سیداحمد میرعلایی مدیران عامل پیشین و فعلی بنیاد سینمایی فارابی معاون سینمایی وزیر ارشاد، علیرضا سجادپور مدیر کل ارزشیابی و نظارت و برخی هنرمندان و سینماگران حضور داشتند.

در این جلسه شمقدری درباره رویکرد و برنامه‌های جدید معاونت سینمایی صحبت کرد و در ادامه شاه‌حسینی گزارشی از 26 ماه فعالیت خود در سمت مدیر عاملی فارابی ارائه داد. سپس میرعلایی مدیر عامل جدید فارابی برنامه‌های خود را تشریح کرد.

این جلسه با حاشیه‌های فراوانی همراه بود که گزارش کامل آن به زودی در مهر منتشر می‌شود.