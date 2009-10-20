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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

در سال گذشته؛

5 میلیارد ریال برای بیماران روانی مزمن سمنان هزینه شده است

5 میلیارد ریال برای بیماران روانی مزمن سمنان هزینه شده است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی استان سمنان گفت: در سال گذشته پنج میلیارد و 980 میلیون ریال در بخش بیماری روانی در سمنان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمدعلی طاهری بعداز ظهر سه شنبه در همایش سلامت و روان در سمنان گفت: این میزان در قالب کمکهای موردی و پرداختهای مستمری و یارانه های پرداختی به مراکز بوده است.

وی با توجه به بحث ساماندهی بیماران مزمن گفت: از سال 80 بحث ساماندهی بیماران تحت پوشش سازمان قرار گرفته است که باید در این بحث توانمندی و ساماندهی تفاوتهای زیادی نسبت به سالهای گذشته داشته باشد.

به گفته وی، مهمترین اولویت در پذیرش بیماران مشکلات مالی و بی بزاعتی است که باید در پذیرش این بیماران دقت بسزایی شود.

وی با اشاره به اینکه بیماران موجود در این استان 902 نفر هستند، گفت: از این بیماران 63 درصد زن و 37 درصد مرد هستند.

به گفته وی، 308 نفر از این بیماران تحت پوشش مراکز وجود دارند که 80 درصد بیماران روانی مزن از خدمات بیمه ای بهره مند هستند و 50 درصد بیماران تحت بیمه متکفل قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: سلامتی فقط به معنی بیماری روانی نیست بلکه داشتن قدرت و توانایی جسمی، ذهنی، روانی، معنوی و عاطفی است و برای یک زندگی سالم داشتن همه موارد لازم است.

اصغر دادخواه با اشاره به سلامت روان گفت: سلامت یک نوع رفاه و احساس خود توانایی است و افراد باید توانمندی های بالقوه خود را شناسایی کنند.

وی با اعلام اینکه ارتقای شغلی برای سلامت روان مضر است، گفت: ارتقا شغلی بدون توجه توانایی مضر است و برای انتخاب یک شغل باید از توانایی ها بکار برده شود.

به گفته وی، رضایتمندی در قرن بیستم در سلامت افراد بسیار مهم است و افزود: همه افراد باید از شغل، تحصیل، زندگی خود رضایت کامل را داشته باشند.

کد مطلب 967797

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