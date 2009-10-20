دارو از شمول موضوع هدفمند کردن یارانه ها خارج شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه به بررسی ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، شیر، شکر، روغن و دارو، خدمات شیمی، خدمات هواپیمایی، خدمات ریلی (مسافری) و نهادهای کشاورزی (بذر، کود، نهال) تا پایان برنامه پنجم توسعه پرداختند.

محمد کریم شهرزاد نماینده اصفهان در این جلسه پیشنهاد داد که دارو از موارد هدفمند کردن یارانه های مذکور خارج شود.

وی گفت: اگر دارو اضافه در کشور مصرف می شود تدابیر خاص خود را می طلبد درصدی از بیماران سرطانی با مصرف داروهای جدید ممکن است چند ماه به عمر آنها اضافه شود.

شهرزاد که خود پزشکی متخصص است اظهار داشت: دارو یک کالای اورژانسی است و کالای لوکسی نیست. دارو جز کالاهایی نیست که به یک قشر برای آن پول بیشتر و به یک قشر کمتر پول بدهیم.

وی در خواست کرد تصمیم گیری بحث دارو به کمیته ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شود چرا که این بحث صد در صد عملی است.

محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز از موافقان پیشنهاد حذف دارو در موضوع هدفمند کردن یارانه ها بود.

نهایتا این پیشنهاد به رای گذاشته شد و نمایندگان به آن رای مثبت دادند.

پیش از رای گیری در خصوص دارو مجلس در خصوص گندم، برنج، شیر، شکر و ... نیز رای گیری شد اما نمایندگان در هر رای گیری با موارد مذکور مخالفت کردند.

بررسی ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه ها همچنان در صحن مجلس ادامه دارد وهنوز به طور کامل به تصویب نمایندگان نرسیده است.