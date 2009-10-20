هشدار نسبت به شیوع آنتی ویروسهای تقلبی در اینترنت!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سیمانتک در تازه ترین گزارش خود در خصوص جرایم انفورماتیکی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که دهها میلیون کاربر آمریکایی با بارگذاری این نرم افزارها رایانه خود را به وسیله ای برای سوء استفاده جنایتکاران انفورماتیکی تبدیل کرده اند.

این جنایتکاران با ساخت این آنتی ویروسهای تقلبی و عرضه آنها به صورت رایگان در اینترنت بیش از همیشه کاربران را نسبت به حملات و سرقتهای خود نفوذپذیر کرده اند.

در این خصوص وینسنت ویفر، معاون رئیس امنیت سیمانتک اظهار داشت: "با بارگذاری این نرم افزارهای تقلبی امنیتی، سارقان می توانند اطلاعاتی درباره کارت اعتباری و هر اطلاعات شخصی را که در رایانه خود دارید به دست آورند و دستگاه شما را کنترل کنند."

براساس گزارش رویترز، سیمانتک 250 گونه مختلف نرم افزارهای تقلبی امنیتی را شناسایی کرده است که تحت عناوینی چون "آنتی ویروس 2010" و "اسپای ور گارد 2008" عرضه می شوند و به نظر می رسند که رایانه را ایمن می کنند اما در حقیقت آن را نسبت به این حملات نفوذپذیرتر می کنند.

همچنین سیمانتک اعلام کرد که در مدت یکسال حدود 43 میلیون تلاش بارگذاری این نرم افزارها به ثبت رسیده است اما مشخص نیست که تمام این تلاشها منجر به بارگذاری موفق این نرم افزارها شده اند.