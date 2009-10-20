نتایج نهایی انتخابات افغانستان امروز اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نور محمد نور" اعلام کرد که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهموری افغانستان امروز سه شنبه و پس از بررسی شکایتها در خصوص تقلب در انتخابات اعلام می شود.

همچنین سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که "حامد کرزای" نتایج نهایی انتخابات را می پذیرد.

بر اساس این گزارش، منابع سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کردند که رئیس جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، متعهد شده است به تصمیم کمیسیون انتخابات درباره نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور احترام بگذارد.

پیش از این برخی منابع از احتمال مخالفت کرزای با هر گونه تصمیم مغایر با نتیجه مقدماتی این انتخابات خبر داده بودند. در همین حال نماینده آمریکا در هیئت ناظران بین المللی اعلام کرد در پی ابطال بخش زیادی از آرای کرزای در بازشماری آرای انتخاباتی، این انتخابات به دور دوم کشیده شده است.