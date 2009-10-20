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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

به مناسبت هفته کتاب/

زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس سراسر کشور به صدا در می‌آید

زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس سراسر کشور به صدا در می‌آید

زنگ نمادین کتاب و کتابخوانی روز پنجشنبه 28 آبان ماه که به نام "کتاب ، مدرسه، دانش‌آموز، شهر و توسعه " نامگذاری شده در سراسر کشور نواخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت30/9 صبح روز پنجشنبه 28 آبان ماه زمان نواخته شدن این زنگ در مدارس اعلام شده است و کلیه مدارس کشور براساس سلایق و نیازمندیهای دانش‌آموزان پس از به صدا درآمدن این زنگ جشن کتاب برگزار و برنامه‌های متنوعی را اجرا خواهند کرد.

این جشن بر محور توسعه علاقمندی و توجه دادن دانش‌آموزان به کتاب و کتابخوانی و براساس دستورالعملی که از سوی آموزش و پرورش استانها ابلاغ شده است به عنوان یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش شکل می‌گیرد.

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشورر برگزار خواهد شد.
کد مطلب 967805

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