زنگ نمادین کتاب و کتابخوانی روز پنجشنبه 28 آبان ماه که به نام "کتاب ، مدرسه، دانش‌آموز، شهر و توسعه " نامگذاری شده در سراسر کشور نواخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت30/9 صبح روز پنجشنبه 28 آبان ماه زمان نواخته شدن این زنگ در مدارس اعلام شده است و کلیه مدارس کشور براساس سلایق و نیازمندیهای دانش‌آموزان پس از به صدا درآمدن این زنگ جشن کتاب برگزار و برنامه‌های متنوعی را اجرا خواهند کرد.



این جشن بر محور توسعه علاقمندی و توجه دادن دانش‌آموزان به کتاب و کتابخوانی و براساس دستورالعملی که از سوی آموزش و پرورش استانها ابلاغ شده است به عنوان یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش شکل می‌گیرد.



هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشورر برگزار خواهد شد.

