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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

تیم‌های کشتی مازندران در راه ترکیه و ارمنستان

تیم‌های کشتی مازندران در راه ترکیه و ارمنستان

کشتی گیران آزادکار مازندرانی به نمایندگان کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی جام جمهوریت ترکیه و سرکسیان ارمنستان شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های کشتی آزاد مازندران در دور رده سنی جوانان و بزرگسالان به نمایندگی از کشورمان در تورنمنت‌های بین المللی جام جمهوریت ترکیه و جام سرکسیان ارمنستان شرکت می کنند.

* ترکیب تیم کشتی بزرگسالان استان مازندران برای حضور در مسابقات جام سرکسیان به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: یاسر خالپور و مهران رضازاده
60 کیلوگرم: عباس دباغی
66 کیلوگرم: سعید داداش‌پور
74 کیلوگرم: سعید توکل
84 کیلوگرم: سعید واگذاری
96 کیلوگرم: جعفر شمس ناتری
120 کیلوگرم: کمیل قاسمی
مربیان: مصطفی میرعمادیان و حامد عباسپور

* ترکیب تیم کشتی جوانان مازندران در رقابت‌های جام جمهوریت ترکیه به شرح زیر است:
50  کیلوگرم: عارف فضلی
55 کیلوگرم: کاظم شیرزادی و همت کریمی
60 کیلوگرم: میلاد صداقت نیا
96 کیلوگرم: جبار زمانی
120 کیلوگرم: سیدعلی حسین‌زاده و مصطفی مظلومی

این رقابت‌ها طی روزهای اول تا سوم آبانماه سالجاری در شهرهای ایروان و استانبول برگزار خواهد شد.

کد مطلب 967806

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