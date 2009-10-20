به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای کشتی آزاد مازندران در دور رده سنی جوانان و بزرگسالان به نمایندگی از کشورمان در تورنمنتهای بین المللی جام جمهوریت ترکیه و جام سرکسیان ارمنستان شرکت می کنند.
* ترکیب تیم کشتی بزرگسالان استان مازندران برای حضور در مسابقات جام سرکسیان به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: یاسر خالپور و مهران رضازاده
60 کیلوگرم: عباس دباغی
66 کیلوگرم: سعید داداشپور
74 کیلوگرم: سعید توکل
84 کیلوگرم: سعید واگذاری
96 کیلوگرم: جعفر شمس ناتری
120 کیلوگرم: کمیل قاسمی
مربیان: مصطفی میرعمادیان و حامد عباسپور
* ترکیب تیم کشتی جوانان مازندران در رقابتهای جام جمهوریت ترکیه به شرح زیر است:
50 کیلوگرم: عارف فضلی
55 کیلوگرم: کاظم شیرزادی و همت کریمی
60 کیلوگرم: میلاد صداقت نیا
96 کیلوگرم: جبار زمانی
120 کیلوگرم: سیدعلی حسینزاده و مصطفی مظلومی
این رقابتها طی روزهای اول تا سوم آبانماه سالجاری در شهرهای ایروان و استانبول برگزار خواهد شد.
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