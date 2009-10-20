به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های کشتی آزاد مازندران در دور رده سنی جوانان و بزرگسالان به نمایندگی از کشورمان در تورنمنت‌های بین المللی جام جمهوریت ترکیه و جام سرکسیان ارمنستان شرکت می کنند.

* ترکیب تیم کشتی بزرگسالان استان مازندران برای حضور در مسابقات جام سرکسیان به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: یاسر خالپور و مهران رضازاده

60 کیلوگرم: عباس دباغی

66 کیلوگرم: سعید داداش‌پور

74 کیلوگرم: سعید توکل

84 کیلوگرم: سعید واگذاری

96 کیلوگرم: جعفر شمس ناتری

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی

مربیان: مصطفی میرعمادیان و حامد عباسپور

* ترکیب تیم کشتی جوانان مازندران در رقابت‌های جام جمهوریت ترکیه به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: عارف فضلی

55 کیلوگرم: کاظم شیرزادی و همت کریمی

60 کیلوگرم: میلاد صداقت نیا

96 کیلوگرم: جبار زمانی

120 کیلوگرم: سیدعلی حسین‌زاده و مصطفی مظلومی

این رقابت‌ها طی روزهای اول تا سوم آبانماه سالجاری در شهرهای ایروان و استانبول برگزار خواهد شد.