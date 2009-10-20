ثبت نام فصل جدید مدرسه تئاتر بهمن آغاز شد

شکرخدا گودرزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: ثبت نام دوره‌های آموزشی فصل پائیز مدرسه تئاتر فرهنگسرای بهمن آغاز شد و در این دوره محمدرضا خاکی کلاس کارگردانی، اصغر فریدی ماسوله کلاس حرکت، داود کیانیان کلاس نمایش خلاق، علی‌اصغر دشتی کلاس بداهه‌پردازی، سعید ساحلی کلاس بازیگری و حسین کیانی کلاس نمایشنامه‌نویسی برگزار می‌کنند.

وی افزود: هر کلاس تا سقف 15 هنرجو می‌پذیرد که البته در شرایطی خاص این تعداد افزایش خواهد یافت. کلاس‌های جدید در راستای کلاس‌های ترم گذشته هستند و البته کلاس‌های بازیگری و بداهه‌پردازی هنرجویان جدید نیز می‌پذیرند. علاقمندان برای حضور در این کلاس‌ها می‌توانند تا 10 آبان‌ماه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر هنری فرهنگسرای بهمن درباره خروجی اجرایی کلاس‌های مدرسه تئاتر بهمن گفت: هدفمان این است که برای کلاس‌های بداهه‌پردازی و نمایش خلاق به تولید نمایش برسیم. در حال حاضر نمایش "ادیپ" به کارگردانی حمید‌ پورآذری هم محصول کارگاههای گذشته مدرسه تئاتر بهمن است.