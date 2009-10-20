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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۳

مسابقات اسکواش بانوان جشنواره میلاد امام رضا(ع) در مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: اولین دوره مسابقات اسکواش بانوان کشور در جشنواره میلادامام رضا(ع) ظهر سه شنبه در مشهد پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این مسابقات به صورت انفرادی و با حضور بهترین بازیکنان از تیمهای تهران، کرمانشاه، فارس، مازندران، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی در مشهد پایان یافت.

در این مسابقات که به مدت دو روز برگزار شد در جدول تک حذفی مستان کرم پور، سوگل ثمودی و الهام رمضانی از تهران به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم کشور شدند.

در جدول پلی تو از دور دوم بازنده ها فرناز محمدی اول شیما کیا احمدی دوم و فاطمه توکلی و نازی امانی پور مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

در این دوره از مسابقات 42 شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کد مطلب 967812

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