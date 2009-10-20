جواد اردکانی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید این فیلم آبان‌ماه با فراهم شدن شرایط شروع می‌شود. این فیلم تولیدی پرهزینه و بزرگ است و پیش‌تولیدی طولانی دارد که سه ماه زمان می‌گیرد و احتمالا فیلمبرداری زمستان آغاز می‌شود. امیدوارم دوستانی که قول مساعدت و همکاری داده‌اند ما را در تولید این پروژه یاری کنند.

وی ادامه داد: از بازیگران و عوامل حرفه‌ای برای تولید این فیلم استفاده می‌کنیم. نام "شور شیرین" که پروانه ساخت به این عنوان صادر شده نام کاملا مناسبی برای این فیلم نیست و ممکن است در آینده نام فیلم تغییر کند.

فیلمنامه "شور شیرین" را که داستان زندگی شهید کاوه است جواد اردکانی نوشته، این فیلم به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده است. جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "به کبودی یاس"، "چوری"، "قناری"، "بازگشت از بوداپست" و "سبیل مردونه" را کارگردانی کرده است.