همکاری مشترک برای مبارزه جهانی با جرایم سازمان یافته

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی امروز در کمیته "صلح و امنیت بین المللی" اجلاس اتحادیه بین المجالس سخنانی را با عنوان همکاری و مسئولیت مشترک برای مبارزه جهانی علیه جرایم سازمان یافته ایراد کرد.

لاریجانی در سخنان خود وی ضمن تبریک به رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی اظهار داشت: امیدواریم که ایشان بتوانند در مبارزه جهانی علیه جرایم سازمان یافته اقدامات موثری را سامان دهند. جرایم سازمان یافته چالش مهمی برای زندگی اجتماعی دنیای امروز محسوب می‌شود و جرایمی مثل تروریسم، مواد مخدر، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، تهدیدات هسته‌ای، مهاجرت‌های اجباری.

لاریجانی با بیان اینکه تروریسم و به ویژه تروریسم دولتی بدترین شکل از جنایات سازمان یافته است، گفت: هر چند این جنایات سابقه کهنی دارد و در دهه‌های اخیر به شکل جهشی گسترش یافته اما سوال این است که چرا با این وضعیت مواجه هستیم و ریشه آن چیست؟

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد اقدامات تروریستی ابزار اقدامات سیاسی کشورهای قدرتمند است و به تعبیر دیگر این تروریست‌های دست ساز، شکلی از زورگویی مدرن را پیدا کردند.

وی با اشاره به اقدامات تروریستی دو روز گذشته در منطقه سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: یکی از سرکردگان این گروه چندی پیش اعلام کرد که با ایالات متحده مرتبط است، رسانه‌های فارسی زبان سازمان جاسوسی آمریکا از آنها حمایت می‌کنند، اطلاعات ما هم این امر را نشان می‌دهد.

لاریجانی گفت:‌ البته این اقدامات کور برای همه کشورها ممکن است، قاعدتا کشورهای قدرتمند هم به این امر التفات دارند اما جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات تروریستی ناشیانه را مخل امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌داند و آن را فعلی حرام می‌پندارد.

وی یادآور شد: طی 30 سال گذشته ایران قربانی تروریستی بوده است که توسط قدرت‌های غربی حمایت می‌شوند. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضاییه، ائمه جمعه و بسیاری از مقامات و مردم بی‌گناه ایران طی این سال‌ها به شهادت رسیدند اکنون این تروریست‌ها در پس بعضی از کشورهای اروپایی به ویژه در فرانسه پناه گرفته‌اند.

رئیس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المجالس اسلامی با بیان اینکه در مواردی نظیر آنچه در افغانستان با آن مواجه هستیم، برخی کشورهای عضو ناتو به دلیل ناتوانی در وصول به اهداف خود که در زمان اشغال افغانستان مطرح کردند در پشت صحنه با گروه‌های تروریستی تبانی می‌کنند، اظهار داشت: ما بارها در جلسات خصوصی و علنی با برخی کشورهای عضو ناتو متذکر شدیم که این روش عملا از مبارزه با تروریسم جز شعاری توخالی چیزی باقی نگذاشته است.

وی افزود: از یک طرف به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال می‌کنید و از طرف دیگر با آنها مذاکره می‌کنید. این نحوه عمل باعث شده که هم سربازان خود را تلف کرده و هم زندگی مردم افغان را سیاه نموده‌اید.

لاریجانی خاطرنشان کرد: در مواردی به دلیلی سلطه غیر منطقی و جبارانه برخی کشورهای بزرگ بر دیگر کشورها و ایجاد فضای دیکتاتوری عملا افراد آن جامعه را به عصیان فراداشته که هر چند عکس العمل آنان غیر قانون است اما ریشه آن روحیه سلطه گری برخی کشورهای بزرگ است و نگاهی اجمالی به شناسنامه برخی از گروه‌های تروریستی و توجه به مبدا تولید آنها این نظریه را واضح می‌کند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید توجه داشت که دفاع مشروع و مظلومانه حزب الله و حماس از حقوق اولیه مردم لبنان و فلسطین در ادبیات سیاسی برخی کشورها به عمد با مفهوم تروریست یکی گرفته می‌شود. شاید برای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم صهیونیستی از این ترفند بهره می‌جویند.

وی افزود: اما روشن است که این رژیم طی شش دهه با انواع رفتارهای جنایتکارانه بخش عظیمی از ملت فلسطین را آواره نموده و با قتل عام‌های گسترده نظیر قتل عام صبرا و شتیلا و مسجد الخلیل و حمله به لبنان و اردوگاه‌های فلسطینی و حمله به غزه که اخیرا توسط شورای حقوق بشر بخشی از این جنایات سبعانه محکوم گردیده است، خود را در برابر انسان‌های با شرافتی قرار داده است که از سرزمین و مردم خود دفاع می‌کنند.

لاریجانی گفت: دفاع این گروه‌ها حزب الله و حماس و جهاد و گروه‌های دیگر مقاومت فلسطین نوعی دفاع مظلومانه و شرافتمندانه است و از این جهت فخر عالم اسلام محسوب می‌شود.

رئیس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر شنیده‌ایم که ایالات متحد امریکا کشورهای منطقه را تحت فشار قرار داده است که باید با رژیم صهیونیستی سازش کنند حال این سوال مطرح است که با این زد و بندهای مبتذل هیچ عاقلی از شما تئوری مبارزه با تروریسم را می‌پذیرد؟

لاریجانی با اشاره به مساله عراق و هزینه‌هایی که حمله آمریکا به این کشور داشت، گفت: براساس گزارش وزارت حقوق بشر عراق در طول 5 سال اشغال عراق حدود 250 هزار عراقی توسط اشغالگران و تروریست‌ها شهید و هزاران عراقی را مجروح ساخته‌اند و با رفتار غیر انسانی نظیر اقدامات شرکت بلک واتر زندگی را بر مردم عراق غیرقابل تحمل کرده‌اند.

وی افزود: این وضعیت به طور طبیعی زمینه عصیان مردم را فراهم می‌کند لذا باید برای ریشه کنی تروریسم به این امر توجه نمود که اشغالگری و تروریسم دو روی یک سکه هستند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود که به موضوع مبارزه با مواد مخدر اختصاص داشت، اظهار داشت: این امر ماجرای غم انگیزی دارد و مایه تاسف دنیای امروز است. عمق فاجعه را فقط می‌توانید در این امر بیابید که یکی از ادعاهای اشغال افغانستان مبارزه با مواد مخدر بوده است اما در طول هشت سال اشغال تولید مواد مخدر در افغانستان 40 برابر شده است و نیروهای ناتو ناظر بر ماجرا هستند و عجیب‌تر این است که اکثر مواد مخدر از طریق سه فرودگاه بگرام و قندهار و کابل که همگی در کنترل نیروهای ناتو است به جزیره دیوگارسیا که آن نیز تحت کنترل ناتو است منتقل می‌شود و از آنجا به سایر کشورها ارسال می‌گردد که این هم نمونه‌ای از مبارزه جدی با مواد مخدر است.

لاریجانی اظهار داشت: باید پذیرفت که دنیای تشنه عدالت امروز احتیاج به لفاظی و مانورهای تبلیغاتی و سیاسی ندارد بلکه باید استراتژی قدرت‌های مدعی مدیریت امروزه جهان نسبت به گذشته تغییر اساسی یابد چرا که به دلیل حرکت سریع اطلاعات دنیای امروز دوره وساطت خود را سپری کرده است و باید صادقانه نسبت به سرنوشت ملت‌ها عمل نمود.

گفتنی است سخنان رییس مجلس شورای اسلامی با استقبال و تشویق حاضران در نشست کمیته صلح و امنیت بین المللی همراه بود.