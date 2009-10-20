به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار می شود حفیظ ‌الله شریعتی و محمد سرور رجایی از شاعران و منتقدان ادبی اشعار دهقان را نقد و بررسی می‌کنند.

محمد صادق دهقان علاوه بر مجموعه شعر حاضر دو اثر دیگر به نامهای «قنوت دریا» و «کوچه‌های شعر» را در کارنامه ادبی خود به ثبت رسانده است.

تازه ترین مجموعه شعر او با نام « شب که از پوست مان گذشت» سال گذشته در افغانستان منتشر شده و مشتمل بر چهل قطعه شعر نو است که بیشتر سروده‌هایی ناشی از دلتنگی‌های شاعر برای سرزمین مادری‌اش را روایت می کنند.

بیست و دومین نشست ادبی نقد و بررسی ادبیات افغانستان با همکاری مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و خانه ادبیات افغانستان از ساعت 17 در سالن شماره 2 تالار اندیشه برگزار می شود.







