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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

بررسی مجموعه شعر "شب که از پوست‌مان گذشت"در حوزه هنری

بیست و دومین جلسه نقد ادبیات افغانستان با نقد و بررسی مجموعه شعر "شب که از پوست‌مان گذشت" اثر محمد صادق دهقان پنجشنبه 30 مهر در تالار اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار می شود حفیظ ‌الله شریعتی و محمد سرور رجایی از شاعران و منتقدان ادبی اشعار دهقان  را نقد و بررسی می‌کنند.

 محمد صادق دهقان علاوه بر مجموعه شعر حاضر دو اثر دیگر به نامهای «قنوت دریا» و «کوچه‌های شعر» را در کارنامه ادبی خود به ثبت رسانده است.

تازه ترین مجموعه شعر او با نام « شب که از پوست مان گذشت» سال گذشته در افغانستان منتشر شده و مشتمل بر چهل قطعه شعر نو است که بیشتر سروده‌هایی ناشی از دلتنگی‌های شاعر برای سرزمین مادری‌اش را روایت می کنند.

بیست و دومین نشست ادبی نقد و بررسی ادبیات افغانستان با همکاری مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و خانه ادبیات افغانستان از ساعت 17 در سالن شماره 2 تالار اندیشه برگزار می شود.
 
 
 

کد مطلب 967817

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