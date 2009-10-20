ارزیابی روند اجرای طرحهای مصوب روستایی در دور سوم سفرهای استانی

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، جلیل بشارتی پیش از ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری از 14 طرح عمرانی و خدماتی در چهار روستای دور افتاده شهرستان تکاب افزود: همچنین استانهای که پروژه های اجرا نشده اند دارند باید تا آغاز سومین دوره سفرهای استانی عملیات اجرایی این طرحها را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی رویکرد برنامه های دولت در عمران مناطق روستای است، بیان داشت: رویکرد دولت به مناطق محروم بر اساس تحقق عدالت است و در این راستا رفع مشکل روستاهای دورافتاده و کم برخوردار در اولویت برنامه های عمرانی دولت خددمتگزار قرار دارد.

بشارتی با بیان اینکه رفع کامل مشکلات و تامین خواسته های ساکنان این مناطق از اهداف و برنامه های مهم دولت دهم است، اظهار داشت: در محرومیت زدایی از مناطق دورافتاده ارزیابی طرحها بر مبنای توجیه اقتصادی جای ندارد.

تامین آب شرب روستایی، بهسازی و آسفالت راه های ارتباطی چهار روستا، کانال انتقال آب زارعی، دو ایستگاه گیرنده تلویزیونی و مدرسه راهنمایی طرحهایی است که برای احداث آنان بیش از 16 میلیارد و 112 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.