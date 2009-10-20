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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۵

تنها یک زن مربی و داور شمشیر بازی در خراسان رضوی فعالیت می کند

تنها یک زن مربی و داور شمشیر بازی در خراسان رضوی فعالیت می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس هیئت شمشیربازی استان خراسان رضوی گفت: تنها یک بانوی مربی و داور شمشیربازی بانوان در خراسان رضوی فعالیت می کند.

فهیمه صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه در حال حاضر فقط یک مربی و داور زن در رشته شمشیر بازی در این استان وجود دارد افزود: در حال حاضر تیم شمشیربازی استان خراسان رضوی 18 عضو دارد.

فهیمه صدری با ابراز تاسف از وضعیت موجود این رشته در استان افزود: کمبود وسلیل و امکانات، نداشتن سالن مناسب برای این رشته، نداشتن مربی و داور از مشکلات این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی است.

وی با بیان این که رشته شمشیر بازی به ویژه در بخش بانوان ناشناخته مانده است خواهان همکاری رسانه ها برای معرفی این رشته ورزشی به بانوان و به خصوص قشر جوان شد.

هیئت شمشیر بازی استان خراسان رضوی به مدت شش سال بدون رئیس هیئت فعالیت می کرد و از سال گذشته هادی جاوید به عنوان رئیس هیئت این رشته ورزشی معرفی شد.  

کد مطلب 967825

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