1700 هنرجوی قزوینی در زمینه صنایع دستی آموزش دیدند

حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار معر در قزوین گفت: افزایش چشمگیر تعداد هنرجویان صنایع دستی و هنرهای سنتی در شش ماهه اول سال 88 نشانگر استفاده از راهکار و الگوهای صحیح بهره ‌وری در سیاستهای ترویجی صنایع دستی استان قزوین است.

وی افزود: مراکز آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان در شش ماهه اول سال جاری تعداد‌ هزار و 750 نفر هنرجو را در رشته‌های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی آموزش دادند که نسبت به سال گذشته از رشد تقریبی سه برابر برخوردار بوده که این امر بیانگر اثر بخشی در زمینه ترویج آموزش و معرفی هنرهای بومی است.

وی یادآور شد: برای رسیدن به مرحله آموزش گسترده با بازده ‌ای مثبت، این معاونت 18 مرکز آموزشی دارای توجیه را راه ‌اندازی کرده که از این تعداد، هشت مرکز متناسب با جمعیت روستایی در روستاهای واجد شرایط با هدف اشتغالزایی و ترغیب جوانان و نوجوانان به آموزش و بهره ‌برداری از صنایع دستی و هنرهای سنتی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: زمینه توسعه فعالیت‌های آموزشی در سطح استان با مراکز آموزشی دیگر فراهم شده و این سازمان با همراهی دیگر دستگاه‌‌های مرتبط تفاهمنامه‌هایی را امضا کرده که همسو با اهداف و فعالیتهای آموزشی برای ارتقای سطح آموزش از نظر کمی و کیفی در دیگر مراکز است.

قاسمی گفت: با اجرای تفاهمنامه‌هایی با مراکز آموزشی توانبخشی مهر، نوین، ندامتگاه مرکزی، کانون فرهنگی ورزشی بسیج، مرکز یادگیری ولایت و شکوه آراسنج، کانون پرورش فکری سگز آباد، تشکل‌های غیردولتی طلایه‌داران حسینی، بانوان عصمت آباد و کانون فرهنگی رشد، زمینه مشارکت آموزشی را در سطح استان گسترش داده ‌ایم.

وی نقش بخش خصوصی را در آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی مهم خواند و گفت: امسال با توجه به افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر آموزش، مجوزهای تأسیس این مراکز را صادر و از آنها در اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی استفاده و گام مهمی در همکاری با بخش خصوصی در زمینه آموزش برداشته‌ایم.

وی در ادامه یادآور شد: تنوع رشته‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی، توجه به کیفیت مناسب، احیا نمونه‌ هنرهای اصیل و منسوخ شده موجود در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی و چگونگی تولید این هنرها و ... از فعالیتهای دیگر این معاونت در کنار کار آموزش بوده است.

وی اضافه کرد: برگزاری نشستهای تخصصی علاوه بر ایجاد انگیزه در بین مربیان آموزشی زمینه تبادل نظر و ارتقای سطح کیفی را فراهم می‌کند که با توجه به این مزیت ما در طی سال جاری 10 جلسه تخصصی با برنامه‌های جنبی از قبیل بازدید از بناهای تاریخی و موزه‌ها را با هدف شناخت و کاربری صنایع دستی و هنرهای سنتی در زندگی روزمره برگزار کردیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: اجرای پژوهشهای میدانی، کتابخانه ‌ای و مستند سازی هنرهای سنتی از برنامه‌های مهم پژوهشی برای اجرایی شدن و ترغیب هنرجویان و مربیان برای استفاده از سبکها و طرحهای مناطق مختلف است که برای کسب اطلاعات و آشنایی با تکنیک‌های متنوع در خلق اثر، استفاده از کتابخانه تخصصی و شرکت در نمایشگاه‌‌ها ضروری بوده و ما با فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی سعی در ترغیب هنرمندان و صنعتگران برای علمی و تخصصی شدن آثارشان‌ داریم که امیدواریم بتوانیم در انجام این کار مهم موفقیت‌هایی را کسب کنیم.