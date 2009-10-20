تمدید مهلت پرداخت عوارض تا 15 آبان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت: یک دستگاه آپارتمان مسکونی با کلید طلایی، 22 دستگاه خودرو سواری کم مصرف، 131 جایزه کمک هزینه سفر حج عمره و 10 جایزه اسکناس 10 هزار ریالی به طول تونل توحید جوایزی است که برای پرداخت کنندگان خوش حساب عوارض نوسای در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جوایز کسب و پیشه افزود: سه جایزه اسکناس 20 هزار ریالی به ارتفاع برج میلاد، 3 جایزه کمک هزینه خرید مسکن هر یک به ارزش 100 میلیون ریال، 131 جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و 31 جایزه کمک هزینه تحصیلی از جوایز در نظر گرفته شده در این بخش است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین 131 قطعه سکه تمام بهار آزادی، 31 دستگاه دوچرخه، افتتاح 21 حساب قرض الحسنه 5 میلیون ریالی در موسسه مالی و اعتباری شهر و 31 کمک هزینه خرید جهیزیه نیز از جوایزی است که به شهروندان خوش حساب در پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای مسکونی و غیر مسکونی اهدا می شود.

به گفته پورزرندی، اهدای این جوایز به شهروندان خوش حساب از 2 سال پیش با تدابیر شهردار تهران و در راستای مصوبات شورای اسلامی شهر به منظور فرهنگ سازی و دستیابی به درآمدهای پایدار شهری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: پیش از این مهلت در نظر گرفته شده تا پایان مهر ماه بود که با توجه به تماس های شهروندان و مصادف شدن این مهلت با آغاز سال تحصیلی مهلت پرداخت این قبوض تا 15 آبان ماه تمدید می شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به درآمد 400 میلیارد تومانی شهرداری از این عوارض گفت: شهرداری تهران در خوشبینانه ترین حالات سالانه 50 درصد فیش های عوارض را وصل کرده که این رقم تنها 200 میلیارد تومان است. در حالی که برای ابر شهری مثل تهران 1300 میلیارد تومان هزینه نگهداشت و جاری صرف می شود.

وی ادامه داد: رکود اقتصادی و بازار مسکن تاثیر عمده ای بر درآمد شهرداری تهران داشته است زیرا بیشتر درآمد شهرداری تهران از بازار مسکن تامین می شود. از این رو درآمد وصول شده در اوایل سال 30 الی 40 درصد بودجه محقق شد که با تدابیر اندیشیده شده اکنون 70 درصد بودجه تحقق شده است.

به گفته پورزرندی سعی بر آن است که پروژه های عمرانی شهر بدون تاخیر به اتمام برسد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: تونل توحید یکی از پرهزینه ترین پروژه های شهر تهران است که به طور میانگین روزانه یک میلیارد تومان هزینه نقدی به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: با توجه به هزینه بسیار بالایی که پروژه تونل توحید برای شهرداری دارد تاکنون هیچ گونه خللی در روند احداث آن ایجاد نشده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: شهرداری تاکنون هیچ یک از پروژه های عمرانی شهر را تعطیل نکرده و علاوه بر این در نظر دارد تمام منابع خود را برای اتمام پروژه های اولویت دار به کار گیرد.

پورزرندی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران برای افزایش توان مالی خود گفت: شهرداری تهران برای افزایش توان مالی خود و انجام پروژه های عمرانی اقدام به دریافت فاینانس از کشور چین کرده که مراحل اداری آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: بخشی از این فاینانس برای تکمیل پروژه های امام علی، نیایش - صدر و متروی صادقیه و بخش دیگر آن برای خرید 2000 دستگاه اتوبوس در مدت 2 الی 3 سال دریافت می شود.

معاون مالی و اداری با اشاره به برداشت شهرداری از صندوق ذخیره به عنوان اقدام دیگر برای افزایش توان مالی شهرداری تهران گفت: مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح را تصویب کرده است تا در اولین فرصت در صحن مجلس کلیات آن به تصویب نمایندگان ملت برسد.

وی با اشاره به برنامه پنج ساله شهرداری تهران، طرح جامع شهر تهران و طرح جامع درآمدهای پایدار گفت: پیش نیاز اجرایی طرح جامع درآمدی شهر تهران اخذ رتبه مالی است که بر اساس آن یک گروه کارشناسی و حسابرسی بین المللی از یک شرکت اروپایی رتبه مالی شهرداری تهران را تا یک ماه آینده اعلام می کند.

پورزرندی افزود: این گروه که از چند ماه گذشته ارزیابی مالی شهرداری تهران را آغاز کردند و با اعطای رتبه به شهرداری این امکان را می دهد که از نهادهای مالی جهان وام و فاینانس دریافت کند.

وی گفت: با اخذ رتبه توانمندی شهرداری تهران افزایش می یابد و می تواند پروژه های بیشتری را در سطح شهر به اجرا درآورد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس طرح جامع درآمدهای پایدار سالانه پنج درصد به درآمدهای پایدار شهرداری تهران افزوده می شود که بر اساس آن تا 6 سال آینده طرح جامع درآمدهای پایدار تحقق پیدا می کند.