مذاکرات وین آزمونی برای سیاست اوباما در تعامل با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ای بی سی در گزارش خود نوشت: مقامات تهران و واشنگتن در نشست روز دوشنبه در وین برای دومین بار طی یک ماه گذشته به صورت رو در رو با یکدیگر دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، پس از سالها تنش میان مقامات غربی و ایرانی درباره برنامه هسته ای تهران، برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این مذاکرات مثبت و سازنده بوده است.

در نشست روز دوشنبه در وین درباره ارسال هزار و 200 کیلوگرم اورانیوم با درصد غنای پایین به روسیه و سپس به فرانسه گفتگو شد.

این گزارش می افزاید: در نشست روز دوشنبه "حمیدرضا عسگری" مشاور سازمان انرژی اتمی، "مهدی خانیکی" مدیر کل حوزه ریاست سازمان انرژی اتمی، مدیر کل سابق پادمان های هسته ای، سه نفر از کارشناسان فنی و حقوقی سازمان انرژی اتمی، "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و "ویلموس چرونی" دستیار ویژه مدیر کل و مسئول سیاست گذاری و روابط خارجی آژانس حضور داشتند.