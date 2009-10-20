ابراهیم اصغری به خبرنگار مهر گفت: سینمای دفاع مقدس، سینمایی پویا و زنده است و می‌تواند منبع الهام سینماگران بسیاری باشد. در کنار تولید فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی که درباره زندگی شهید کاوه است، با فراهم شدن شرایط ساخت یک فیلم کمدی جنگی را شروع می‌کنم.

وی گفت: فیلمنامه این فیلم کمدی آماده است و قصد دارم امسال با انتخاب عوامل و کارگردان همزمان با تولید "شور شیرین" این فیلم را که نگاهی تازه و مفرح به جنگ دارد مقابل دوربین ببرم.

وی ادامه داد: برای اکران عمومی فیلم سینمایی "به کبودی یاس" مذاکره‌هایی انجام داده‌ایم، حوزه هنری پخش فیلم را برعهده دارد و قبل از پایان امسال این فیلم را که اثری فرهنگی و ارزشی است اکران می‌کنیم. اگر فیلم درست برای مخاطب معرفی شود می‌تواند با قشر وسیعی ارتباط برقرار کند.

تهیه‌کننده "شور شیرین" افزود: متأسفانه سینماداران تکلیف نمایش فیلم‌ها را مشخص می‌کنند و آثاری که در نگاه اول نمی‌توانند مخاطب انبوه داشته باشند برای اکران دچار پیچ و خم فراوان می‌شوند. آثاری مانند "به کبودی یاس" در صورتی که تبلیغات مناسب داشته باشند می‌توانند گروه عظیمی را که به دلیل جذاب نبودن فیلم‌ها برایشان با سینما قهر کرده‌اند به سالن‌های سینما بیاورند.

اصغری گفت: صنوف سینمایی و مسئولان باید فضایی فراهم کنند تا سینمای دفاع مقدس و سینمای فرهنگی در این فضا قادر به ادامه حیات باشند و مخاطب جذب کنند. سینما نباید در سیطره آثاری باشد که برای سرگرم کردن مخاطب به هرترفندی متوسل می‌شوند.

فیلم سینمایی "به کبودی یاس" درباره زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس به کارگردانی جواد اردکانی ساخته شده است.