فروش دختران انگلیسی به ثروتمندان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سان انگلیس، اسکاتلندیارد (پلیس انگلیس) از خریداری دختران باکره 12 تا 23 ساله به قیمت های گزاف 50 هزار پوند توسط ثروتمندان عرب برای سوء استفاده جنسی خبر داده است.

بر اساس گزارش اسکاتلندیارد، حتی برخی از خانواده ها و پدران انگلیسی دختران کم سن و سال خود را به علت نیاز شدید مالی به انجام این کار با ثروتمندان عربی ترغیب کرده اند.

پلیس انگلیس در این زمینه از سه زن و یک مرد منچستری تصاویری در اختیار دارد که در حال فروش شش دختر 14 تا 23 ساله در مقابل هتلی پنج ستاره در غرب لندن هستند.

در این تصاویر علاوه بر این دخترانی کم سن و سال تر هم دیده می شود که حتی به سن بلوغ نرسیده اند.

پلیس انگلیس اعلام کرده است که این سوداگران انسان دفاتری نیز در نیوکاسل و لیورپول داشته اند.