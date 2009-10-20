"صنعت سینما" با پرونده تولید سه فیلم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش سینمای ایران این شماره با گزارش تولید "فرزند صبح" بهروز افخمی آغاز می‌شود و گفتگو با واروژ کریم‌مسیحی کارگردان، بهرام بدخشانی فیلمبردار، علی صمدپور آهنگساز و محمد مطیع بازیگر فیلم سینمایی "تردید" و نگاهی به فیلمنامه و نقد این فیلم ادامه می‌یابد.

گفتگو با مصطفی شایسته تهیه‌کننده "بی‌پولی"، حمید نعمت‌الله کارگردان و نویسنده فیلم، علیرضا زرین‌دست مدیر فیلمبرداری، حسن حسندوست تدوینگر، سهراب پورناظری آهنگساز، لیلا حاتمی بازیگر، تحلیل فیلمنامه، نگاهی به طراحی صحنه و لباس و نقدی برای این فیلم مطالب مربوط به فیلم "بی‌پولی" است.

در بخش مربوط به "کتاب قانون" هم این مطالب در شماره 87 صنعت سینما آمده است: گفتگو با محسن علی‌اکبری تهیه‌کننده و مازیار میری کارگردان، به روایت شاپور پورامین مدیر فیلمبرداری، گفتگو با دارین حمسه و داود فتحعلی‌بیگی بازیگران، تحلیل فیلمنامه، نگاهی به تدوین و صدابرداری و نقدی بر فیلم.

گفتگو با علی وزیریان کارگردان "یک وجب از آسمان" و وحید موسائیان کارگردان "سرزمین گمشده"، نگاهی به "زندگی شیرین" و "دو خواهر"، گفتگو با رامبد جوان کارگردان "مسافران"، نگاهی به مجموعه‌های مناسبتی رمضان، سومین شب کارگردانان و سیزدهمین جشن سینمای ایران پایان‌بخش مطالب بخش سینمای ایران است.

مطالب بخش سینمای جهان هم عبارتند از نگاهی به "خبرچین!" استیون سودربرگ، "جاده" جان هیلکات از ایده تا اجرا، گزارش تهیه "ستاره درخشان" جین کمپیون، گزارش تهیه "کولاک" دومینیک سنا، گزارش بازیگری در "آغوش‌های گسسته" پدرو آلمودوار، گفتگو با آن فونتین کارگردان "کوکو پیش از شانل" و...

هشتاد و هفتمین شماره ماهنامه "صنعت سینما" ویژه نیمه مهرماه 88 به سردبیری شهرام جعفری‌نژاد در 132 صفحه و 1500 تومان منتشر شده است.