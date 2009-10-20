دشمنان نظام اسلامی ایجاد اختلاف بین شیعه سنی را نشانه گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کردستان اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی با استفاده از شیوه های مختلف به ویژه توطئه ترور ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی را نشانه گرفته اند.

وی با اشاره به ترورهای صورت گرفته در استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: دشمنان نظام اسلامی و گروهک های وابسته به آنها بعد از جریان ترورهای روحانیون کردستانی این بار در استان سیستان و بلوچستان جمعی از فرماندهان و سران قبایل را با شیوه ای ناجوانمردانه ترور کردند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: دشمن از وحدت در کشور واهمه دارد و از هر شیوه ای استفاه می کند تا به نوعی این وحدت را خدشه دار کرده و بعد از آن به اهداف پلید خود دست یابد که مردم کشور ما به ویژه مردم مرزدار استان سیستان و بلوچستان همانند تمامی صحنه ها با حضور به موقع خود تمامی این دسیسه ها را نقش بر آب کردند.

حسن زاده ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری گفت: در حالی که کشورهای اروپایی و استکبار جهانی خود را مدافع حقوق بشر می دانند که گروهک تروریستی ریگی را از همه نوع مورد حمایت خود قرار داده و این گروهک نیز مسئولیت عملیات تروریستی هفته جاری را بر عهده گرفته است.

وی گفت: همانگونه که فرماندهان سپاه قول داده اند ما نیز امیدواریم که مسببین این جریان و اتفاق ناگوار در اسرع وقت دستگیر و به سزای اعمال خود برسند.

در ادامه این جلسه موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی استان از جمله طرح تحول اجتماعی و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص پاسخ گویی به نامه های سفر دولت به کردستان مورد بررسی قرار گرفت.