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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

"چهارشنبه‌های شعر" کارگاهی می شود

جلسات "چهارشنبه های شعر " که پیش از این با نقد و بررسی یک کتاب در فرهنگسرای کودک برگزار می شد از این پس به شکل کارگاهی شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شکل فعلی شاعرانی که از قبل اعلام آمادگی کرده اند نسخه های تکثیر شده شعرهای خود را بین اعضا تقسیم می کنند و  با صدای خود به خوانش  شعرهایشان می‌پردازند.‌

در بخش بعد  حاضران  در جلسه به نقد و بررسی شعرها می نشینند و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی می‌کنند.

در پایان هر قسمت از شعرخوانیها شاعری که شعرش مورد نقد قرار گرفته دقایقی در باره نقدها سخن می گوید.

بخش بعدی جلسه شعرخوانی سایر شرکت کنندگان به شکل آزاد و بدون نقد و بررسی شعرهاست.

 روال قبلی" چهارشنبه های شعر"  که در هر جلسه از مهمان یا مهمانهایی دعوت به عمل می آمد در شکل فعلی ماهی یکبار برگزار می شود.

 این جلسات چهارشنبه هر هفته  ساعت 16:30 در فرهنگسرای کودک  واقع در خیابان شریعتی ، روبروی دولت ، کوچه  امامزاده  تشکیل می‌شود.

کد مطلب 967840

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