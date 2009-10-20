تعداد تکنسین و اپراتور فنی در آذربایجان غربی کم است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر در نمودار منحنی نیروی انسانی جامعه از نظر سطح تحصیلات و آموزش کمبود تکنسین و اپراتور فنی در سطوح مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به شدت احساس می شود.

وی با انتقاد از خلا آموزشی و تربیتی موجود در این بخش گفت: نیروی های انسانی باید بر اساس تخصص خود در جایگاه مناسبی قرار گیرند تا عملکرد و بهره وری مطلوبی همراه با رضایت شغلی در سطح جامعه داشته باشند.

قربانی خواستار هماهنگی موزون و متناسب در آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف منجر به اخذ مدرک شد و افزود: این هماهنگی نیز باید هماهنگ با توسعه سایر بخش های استان باشد.

قربانی همچنین با تاکید بر آموزش پایه ای هنرهای فنی و حرفه ای و کارو دانش، بیان داشت: صرف تاسیس دانشگاه صنعتی برای تربیت نیروی متخصص ماهر کافی نیست که در این راستا نیازمند گسترش آموزشکده ها و هنرستان های فنی و حرفه ای و کارو دانش هستیم.

وی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان ارشد سپاه و جمعی از سران عشایر سیستان و بلوچستان، گفت: تروریستها با انجام چنین جنایاتی سعی در ایجاد اغتشاش در فضای سیاسی کشور دارند که مسئولان دانشگاهها و مدارس باید با هوشیاری فضای پرتحرک و پویایی این مراکز را حفظ کنند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تبریک سالروز ولادت حضرت معصومه(ع) و روز ملی دختران، گفت: بانوان و دختران ایران اسلامی تاکنون توانسته اند در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی به مدارج عالی دست یابند.

به گفته ی قربانی تکریم این توانمندی بانوان در انتخاب وزیر جدید بهداشت و درمان توسط دولت انجام شد که امیدواریم بانوان بتوانند در سیستم اداری در رده های پائین مدیریت نیز به کار گرفته شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه باید تعداد دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای استان 19 درصد کل جمعیت دانش آموزی شود، گفت: هم اکنون 12 درصد از این برنامه تحقق یافته است.

احمد محمودزاده افزود: باید برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و آماده سازی زیر ساخت های اهداف پنج توسعه کشور در بخش آموزش های فنی و حرفه ای و کارو دانش مجوز های لازم برای ایجاد آموزشکده فنی و هنرستان های نمونه دولتی در سطح استان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری پنج هزار نفر به تعداد دانش آموزان این رشته ها افزوده شده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود مراکز آموزشی سالانه دو درصد از میزان ارائه خدمات آموزشی به متقاضیان کاهش می یابد.

محمودزاده با انتقاد از کمبود آموزشکده های فنی و حرفه ای در آذربایجان غربی گفت: هم اکنون در سطح استان چهار مرکز فعال هستند این در حالی است که در استانهای هم رتبه بیش از 19 مرکز فعالیت دارند.

وی از نیاز آذربایجان غربی برای توسعه برخی رشته ها به دلیل همجواری با استان صنعتی آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: با افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه ارتباط نزدیکی بین صنایع و بازار کار دو استان ایجاد کرده است که در این راستا باید نیروی انسانی مورد نیاز صنایع موجود در منطقه تربیت شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی بیان داشت: متاسفانه هم اکنون از 24 منطقه آموزشی استان 9 منطقه فاقد هنرستان هستند که تا پایان سالجاری در هریک از این مناطق دو هنرستان دخترانه و پسرانه ایجاد خواهد شد.

محمودزاده از اخذ مجوز تاسیس دو هنرستان نمونه دولتی در نواحی یک و دو ارومیه خبر داد و افزود: این هنرستانها در راستای تحقق اهداف گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای تا پایان سالجاری ایجاد خواهند شد.

وی در ادامه با ارائه گزارش اقدامات پروژه مهر در سطح استان، بیان داشت: تعداد جمعیت دانش آموزی استان در سال جاری با سه هزار نفر کاهش به 572 هزار و 300 نفر رسیده است.

وی همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان اظهار داشت: امسال این کمبود از طریق خرید خدمات نیروی های آموزشی به مدت 23 هزار ساعت در هفته جبران شده است.