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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

20 هزار جلد سند روستایی در ارومیه واگذار شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه گفت: از آغاز اجرای طرح سنددار کردن اماکن روستائی تاکنون 20 هزار جلد سند به روستائیان ارومیه واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یعقوب حضرتی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم واگذاری سندهای مسکونی روستای گورچین قلعه ارومیه با اعلام این خبر بیان داشت: این طرح از سال 84 آغاز شده است و تا پایان سال جاری 9 هزار جلد سند مسکونی برای روستائیان ارومیه واگذار می شود.

وی ادامه داد: رسمیت بخشیدن به مالکیتهای اماکن روستائی، قانونی شدن داد و ستدها و افزایش ارزش افزوده برای اماکن از مهمترین اهداف اجرای طرح سنددار کردن اماکن روستائی است.

در پایان این مراسم 186 جلد سند برای اماکن روستایی گورچین قلعه ارومیه اهدا شد.

کد مطلب 967847

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