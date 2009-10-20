همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ در تبریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر جلیل نائبیان دبیر علمی همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ، پیش از ظهر سه شنبه در آیین گشایش این همایش گفت: پس از انتشار فراخوان مقاله در فروردین ماه 88 ،طی مهلت تعیین شده 350 چکیده مقاله داخلی و 50 چکیده مقاله خارجی به دبیر خانه رسید .

وی اظهار داشت: از بین چکیده مقالات رسیده از صاحبان 270 چکیده مقاله خواسته شد تا اصل مقالات خود را ارسال نمایند که پس از آن 150 مقاله داخلی و 23مقاله خارجی از کشورهای مختلف به ویژه جمهوریهای حوزه قفقاز وصول شد

دبیر علمی همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ در خصوص تعداد و نحوه انتخاب مقالات برتر گفت: از بین 150مقاله رسیده بیش از یکصد مقاله با توجه به محورهای تعیین شده در فراخوان مقاله، به داوری ارجاع شده است

به گفته نائبیان، پس از اعلام نظر داوران که از برجسته ترین اساتید کشور بودند، کمیته علمی طی دو جلسه 18 مقاله داخلی را برای ارائه به صورت سخنرانی و حدود 50 مقاله را برای چاپ در مجموعه مقالات انتخاب کرد

وی همچنین یادآور شد: در این همایش پنج مقاله خارجی از اساتید و پژوهشگران کشورهای روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و... به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد

دبیر علمی این همایش بین المللی از برگزاری نمایشگاه عکس، اسناد تاریخی و کتاب قفقاز در جنب این همایش خبر داد و یاد آور شد: دبیر خانه همایش تلاش می نماید دبیر خانه دائمی مطالعات قفقاز با مشارکت تمام دانشگاههای منطقه در تبریز تشکیل شود

در برگزاری همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ، موسسه فرهنگی آران و گروه تاریخ دانشگاه تبریز و با مشارکت تعدادی از دانشگاهها، موسسات پژوهشی و نشریات منطقه، برگزار می شود

ایجاد فضای هم اندیشی برای صاحبنظران داخلی و خارجی، ایجاد فضای علمی جهت بررسی مستندات تاریخی، تبیین علمی حقایق تاریخی به منظور شفاف سازی تحریفات تاریخی منطقه قفقاز، تقویت پیوندهای تاریخی و دینی ایران و کشورهای حوزه قفقاز، شناسایی موانع موجود در خصوص گسترش روابط همه جانبه ایران و کشورهای منطقه قفقازو... از اهم اهداف این همایش علمی محسوب می شود