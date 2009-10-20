پیوند مردم با ولایت و اهل بیت(ع) توطئه دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد حسینی قبل از ظهر سهشنبه همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی فرهنگی کریمه اهل بیت(ع) در قم خاطرنشان کرد: توجه ویژه علما و بزرگان علم به شهر مقدس قم و حرم مطهر حضرت معصومه(س) نشانه عظمت و بزرگی این بانوی بزرگ اسلام است.
وی گفت: دولت نهم نیز به شهر مقدس قم توجه ویژهای دارد و نمونه بارز آن انتخاب استاندار روحانی و برجستهای برای این استان است و امید است که با حضور ای مسئول بسیاری از مشکلات برطرف شود.
حسینی یادآور شد: قم مورد توجه شخصیتها و مردم ایران و سایر کشورهای اسلامی است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.
وی افزود: دشمنان باید بدانند که وحدت و همبستگی ملت ایران همیشه پابرجا بوده و تا زمانی که این مردم به اهل بیت(ع) عشق میورزند شجره انقلاب اسلامی پربارتر خواهد شد.
وی ادامه داد: شهر مقدس قم به برکت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خاستگاه انقلاب اسلامی بوده و مردم این استان و روحانیت از این انقلاب تا پایان نیز پاسداری خواهند کرد.
حسینی اظهار داشت: برخی حوادثی که همه آنها با هم در ارتباط هستند و از سوی دشمنان انقلاب طراحی میشود به واسطه پیوند مردم با ولایت و اهل بیت(ع) خنثی خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: جشنواره کریمه اهل بیت(ع) از قم آغاز و در میانه راه به شیراز میرود و در ادامه در مشهد خاتمه مییابد که از جمله جشنوارههای کشوری است که با حمایت ریاست جمهوری ادامه یافته و باعث محکم شدن پیوند مردم با ولایت می شود.
سومین جشنواره ملی فرهنگی کریمه اهل بیت(ع) روز سهشنبه 28 مهرماه همزمان با سالروز کریمه اهل بیت(ع) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز به کار کرد.
این جشنواره با برنامههای متنوع فرهنگی هنری و برپایی نمایشگاهی در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر تا 8 آبان مصادف با سالروز میلاد امام رضا(ع) ادامه دارد.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر ارشاد گفت: برخی حوادث و توطئه هایی که از سوی دشمنان انقلاب طراحی میشود به واسطه پیوند مردم با ولایت و اهل بیت(ع) خنثی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد حسینی قبل از ظهر سهشنبه همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی فرهنگی کریمه اهل بیت(ع) در قم خاطرنشان کرد: توجه ویژه علما و بزرگان علم به شهر مقدس قم و حرم مطهر حضرت معصومه(س) نشانه عظمت و بزرگی این بانوی بزرگ اسلام است.
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