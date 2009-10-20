سفیر ایران در عراق از قلعه الموت قزوین دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محسن کاظمی قمی در این بازدید که صبح امروز انجام شد ضمن آشنایی با جاذبه های فرهنگی، گردشگری و طبیعت بکر این منطقه خواستار ایجاد بستر و زمینه لازم برای گسترش روابط فرهنگی و تاریخی با کشور عراق شد.

وی در جریان این بازدید گفت: می توان با فراهم کردن زمینه لازم از علاقه مندان عراقی به فرهنگ و تمدن ایران دعوت کرد تا از نزدیک با جاذبه های گردشگری ایران آشنا شوند.

سفیر ایران در عراق در ادامه از بقعه حسن صباح و مکانهای تاریخی و طبیعی منطقه الموت بازدید و از استاندار و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین درخواست کرد تا با سفر به کشور عراق ضمن زیارت عتبات عالیات با فرهنگ و تمدن این کشور نیز آشنا شوند.

کاظمی قمی در این سفر همچنین از حمیده چوبک مدیر پایگاه سازمان میراث فرهنگی استان قزوین در منطقه الموت دعوت کرد تا با سفر به عراق ضمن آشنایی با استعدادها و ظرفیتهای گردشگری این کشور تمدن کهن و تاریخ منطقه الموت را به مردم عراق معرفی کند.

در این بازدید استاندار قزوین، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و معاونان استانداری هم حضور داشتند.