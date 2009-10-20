"ایده عدالت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارتیا سن نویسنده برنده جایزه نوبل در این کتاب امکان و شرایط عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

"سن" می‌گوید موضوع عدالت اجتماعی اگر چه موضوعی است که در محافل علمی و آکادمیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد ولی نقشی عینی و ملموس در چگونگی زندگی مردم ایفا می‌کند.

نظریه استعلایی عدالت که مورد توجه "سن" است ریشه در عصر روشنگری دارد و توسط فیلسوفان گوناگون تا زمان حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

این نظریه درصدد تعریف اصول و ترتیبات عدالت کامل اجتماعی است تا از رهگذر آن بتوان کاملا یک جامعه مبتنی بر اصول عدالت داشت.

رهیافت عدالتی که "سن" از آن طرفداری می‌کند نوعی رهیافت مقایسه‌ای از آن چیزی که عدالت "کمتر" یا "بیشتر خوانده می‌شود، است.