آزمون دانشنامه دندانپزشکی فردا برگزار می شود/ اعلام آخرین تغییرات

اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این در برخی از گروه های آموزشی درصد امتحان شفاهی افزایش یافته و گرایش آزمون شفاهی به روش های عملی گرایش یافته است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در خصوص تسهیلاتی که به نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی داده می شود، گفت: تمامی نفرات برتر باید یکسال اول طرح خود را در جایی خارج از تهران و سایر شهرهای بزرگ بگذرانند و پس از آن می توانند در هر دانشگاهی که به آنها اعلام نیاز کند، به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شوند.

وی تاکید کرد: جذب نفرات برتر در عضویت هیئت علمی به شرط دریافت اعلام نیاز از دانشگاهها است.

فاضل اضافه کرد: آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی روز سه شنبه 28 مهر ماه و آزمون شفاهی نیز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 29 و 30 مهر ماه برگزار می شود و محل آزمون در اطلاعیه های بعدی به اطلاع داوطلبان می رسد.

وی همچنین از تغییر درصد آزمون آسکی و افزایش روشهای عملی در آزمون خبر داد.