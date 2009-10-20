طرح جامع پرورش اسب در گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده بعداز ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح باید شامل همه موارد مربوط به اسب اعم از تکثیر و پرورش، بازارهای خرید و فروش، مسابقات، آئین نامه و ... باشد.

وی میادین سوارکاری زیبا و جذاب را از نیازهای اساسی استان دانست و اظهار داشت: موضوع اسب در استان گلستان مسئله گسترده ای است که فقط به میادین اسب دوانی اختصاص ندارد.



وی خاطرنشان کرد: حضور اسب در منطقه گلستان از سابقه طولانی برخوردار است و شاید یکی از علل نامگذاری استرآباد قدیم امنیت و حضور اسب بوده باشد.



محمودزاده با اشاره به احادیث و روایاتی که در رابطه با اسب آمده، افزود: در روایات چنین گفته اند که برکت زندگی افرادی که با اسب عجین هستند در پیشانی اسب است.



استاندار گلستان بیان داشت: علاقمندی مردم عزیز استان به ویژه مردم ترکمن صحرا به این رشته و پایگاه مردمی کم نظیری که در کشور ما و جود دارد مسئولیت ما را در زمینه اسب و اسب دوانی چند برابر می کند.

وی با تأکید بر تجهیز حداقل یکی از میادین سوارکاری استان اظهار داشت: در سفر سوم رئیس جمهور پیگیری می کنیم تا اعتبار خوبی جهت تجهیز و توسعه میدانهای سوارکاری استان اختصاص داده شود.



وی عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون برای تجهیز مجموعه های سوارکاری آق قلا و بندرترکمن مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار تخصیص داده است.



سه مجموعه سوارکاری در گلستان وجود دارد.