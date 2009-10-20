عملیات ساخت اولین زمین چوگان در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسمی که پیش از ظهر سه شنبه در محدوده روستای نجف آباد برگزار شد کلنگ ساخت زمین چوگان در استان به زمین زده شد.

این طرح در زمینی به مساحت حدود 12 هکتار در چند فاز احداث خواهد شد.

به گفته رئیس هیئت چوگان قزوین فاز اول این طرح شامل مساحت مانژخاکی برای نگهداری اسبها و علوفه و فاز دوم آن نیز احداث زمین چمن با هفت برابر مساحت زمین فوتبال است که اعتبار آن توسط سازمان تربیت بدنی، فدراسیون چوگان کشور و استانداری قزوین تأمین خواهد شد که در صورت تأمین اعتبار تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

حسین قنبری خواست مردم را مهمترین دلیل ساخت این پروژه اعلام کرد و افزود: در حال حاضر با توجه به وجود مشکلاتی از قبیل نبود آب ، ناهمواری زمین نمی توان اعتبار واقعی آن را پیش بینی کرد.

این زمین در ضلع شمالی کانال آب واقع در روستای نجف آباد قزوین ساخته می شود.