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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۹

واعظی در گفتگو با مهر:

سرانه فضای کتابخانه کشور 1.30 متر مربع است

سرانه فضای کتابخانه کشور 1.30 متر مربع است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به افزایش سرانه فضای کتابخانه ای کشور در چارچوب برنامه پنجم توسعه گفت: فضای کتابخانه ای کشور هم اکنون به طور متوسط 1.30 متر مربع است.

منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون فضای کتابخانه ای کشور به طور متوسط یک متر و 30 سامنتیمتر مربع می باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با اتمام طرح های در دست اقدام این شاخص در انتهی سال جاری به 2 متر برسد.

واعظی افزود: تعداد کتابخانه های عمومی در سطح کشور هزار و 904 مورد است که در صورت اتمام کتابخانه های در حال ساخت این آمار نیز در سال جاری به دو هزار کتابخانه خواهد رسید.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور عنوان کرد: در افق 1404 هدف گذاری در بخش کتابخانه ها رسیدن به سرانه 8 متر فضای کتابخانه ای برای هر یکصد نفر است که با اجرای این برنامه جزو 15 کشور برتر در زمینه فضاهای کتابخانه ای خواهیم شد.

وی همچنین بر تجهیز کتابخانه ها در کنار توسعه فضای کتابخانه ای تاکید کرد و گفت: به روز بودن منابع کتابخانه ها و همچنین افزایش سرانه مطالعه از اهداف نهاد کتابخانه های کشور است.

کد مطلب 967868

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