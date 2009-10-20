تولید فیلم "قوت قالب" در نوشهر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌ با همکاری امور سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر برای شرکت در جشنواره فیلم برکت در نوشهر تولید شد و مریم سیار شاکری، نیایش دوشمیل، یگانه صفایی، مسعود سیار شاکری، نوید سید آقا یزدی، خشایار شفازند، داود بهشتی فر بازیگران قوت قالب هستند.

چهره پردازی و منشی صحنه آن بر عهده ستاره اصغری و دستیار کارگردان نوید سید آقا یزدی است.

عمده لوکیشن و‌ تصویربرداری این فیلم در دهنوی نوشهر انجام گرفته و سبک و سیاق این اثر معناگرایی آن را بیشتر نشان می‌دهد.

قوت قالب حکایت داستانی است که نانی از دست یک دختر بچه بر روی زمین می‌افتد و پیرمردی آنرا برداشته و در گوشه‌ای می‌گذارد و کودک فقیری آنرا بر می‌دارد.



حجت‌الاسلام حسن توپا حیدری ، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نوشهر ظهر سه شنبه در جمع برنگاران با تشکر از عوامل سازنده این اثر فیلمسازی را هنری فاخر دانست و عنوان کرد: در قاب تصویر هنرمند می‌تواند زیبایی‌ها را به تصویر کشیده و حرف‌ها و پیام‌های زیادی را در قالب تصویر به مخاطب منتقل کند.

وی افزود: باید برای توسعه عرصه فیلم سازی بسترها مهیا شود و هنرمندان دانش آموخته این رشته یا فیلمسازان جوان بدون دغدغه خاطر به ارائه اثر اقدام کنند.



