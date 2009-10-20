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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

جلد هفدهم تفسیر "تسنیم" منتشر شد

جلد هفدهم تفسیر "تسنیم" منتشر شد

هفدهمین جلد از مجموعه تفسیر ترتیبی "تسنیم" نوشته آیت‌الله جوادی آملی از سوی انتشارات اسرا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در جلد هفدهم به تفسیر آیات 1 تا 16 سوره نساء پرداخته است.

در این جلد به مباحثی چون حجاز در عصر بعثت از منظر قرآن و تاریخ، ترسیم عصر بعثت در نهج‌البلاغه، بعثت و دعوت پیامبر اکرم، روش پیامبر در ابلاغ پیام الهی، مباحثی درباره پیدایش انسان و کیفیت گسترش نسل بشر پرداخته شده است .

خوف عقلایی در احکام فقهی، ازدواج و فلسفه چند همسری، مال و سرمایه در فرهنگ قرآن و بحثهای مرتبط با ارث نیز در این جلد مورد توجه قرار گرفته اند .

هفدهمین جلد تسنیم در 736 صفحه و 3000 نسخه از سوی مرکز نشر اسراء به چاپ رسیده است .

اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی www.esra.ir قابل دسترسی است .

کد مطلب 967871

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