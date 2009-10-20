جلد هفدهم تفسیر "تسنیم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در جلد هفدهم به تفسیر آیات 1 تا 16 سوره نساء پرداخته است.



در این جلد به مباحثی چون حجاز در عصر بعثت از منظر قرآن و تاریخ، ترسیم عصر بعثت در نهج‌البلاغه، بعثت و دعوت پیامبر اکرم، روش پیامبر در ابلاغ پیام الهی، مباحثی درباره پیدایش انسان و کیفیت گسترش نسل بشر پرداخته شده است .

خوف عقلایی در احکام فقهی، ازدواج و فلسفه چند همسری، مال و سرمایه در فرهنگ قرآن و بحثهای مرتبط با ارث نیز در این جلد مورد توجه قرار گرفته اند .

هفدهمین جلد تسنیم در 736 صفحه و 3000 نسخه از سوی مرکز نشر اسراء به چاپ رسیده است .

اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی www.esra.ir قابل دسترسی است .

