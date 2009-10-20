کشف بیش از هفت کیلو تریاک و دستگیری دو فروشنده مواد مخدر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کشفی ضمن اعلام این مطلب افزود: ماموران پایگاه هفتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ چندی پیش مطلع می شوند که فردی به نام "محمد - ف" معروف به "حسن ماستی" به صورت گسترده اقدام به توزیع مواد مخدر در منطقه سعدی و جمهوری می نماید.

وی افزود: بر همین اساس اقدام به بررسی موضوع کرده و پس از تایید صحت آن اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند که طی آن این فرد شناسایی و تحت نظر قرار گرفت تا اینکه روز گذشته در حال فروش مواد مخدر دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در ادامه گفت: این در حالی دستگیر شد که در حال فروش مواد مخدر به فردی دیگر به نام "ش -ک" بود و در بازرسی اولیه از لوازم و وسایل همراه آنها 930 گرم تریاک به دست آمد.

وی اظهار داشت: با انتقال متهم به اداره مبارزه با مواد مخدر و انجام بازجویی های تکمیلی این متهم به جرم خود مبنی بر فروش مواد مخدر اعتراف کرد که در منزل خود بیش از 6 کیلو تریاک مخفی کرده است.

بلافاصله محل مذکور مورد بازرسی قرار گرفت و طی آن 6 کیلو و 630 گرم تریاک و 70 گرم سوخته تریاک از داخل کمدی که در منزل بود به دست آمد و ضبط شد.

سرهنگ کشفی با اشاره به این مطلب که پس از انجام بازجویی ها هر دو متهم به همراه مواد مکشوفه به مراجع قضایی ارجاع شدند، اظهار داشتة: متهم ردیف اول معروف به حسن ماستی در اعترافات خود عنوان داشته بود که مواد مخدر کشف شده را از فرد به نام بهزاد خریداری کرده ام تا اینکه به صورت خرده فروشی، به فروش برسانم.

در این خصوص نیز اقدامات لازم صورت گرفت و فرد مذکور شناسایی و دستگیر شد که در بازجویی های به عمل آمده در اداره مبارزه با مواد مخدر به جرم خود اعتراف کرد.

این فرد نیز پس از انجام مراحل اداری و قانونی به دادسرا معرفی شد تا پرونده وی از سوی مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد.