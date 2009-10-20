به گزارش خبرگزاری مهر، این نگارخانه 29 مهرماه نمایشگاهی از نقاشی‌های لادن اورنگی، سوسن اعتمادی، افسانه ایپکچی، سعیلا تبریزی و گلناز سفذری را برگزار می‌کند.

شش آبان ماه نمایشگاه نقاشی‌های بیتا معتمدی ،21 آبان آثار نقاشی‌های محمد رضا آتشزاد، 27 آبان نقاشی‌های رامتین علوی برپا می‌شود.

چهار آذرماه ویدا جعفری، 11 آذرماه فلور بی‌نیازان و مژده حاکمی والا، 18 آذر سارا محسنیان و 25 آذر مهسا دبیری نقاشی‌های خود را در نگارخانه آتشزاد در معرض دید عموم قرارمی‌دهند.

این نگارخانه در روزهای برگزاری نمایشگاههای پاییزی خود از ساعت چهارتا هفت بعد از ظهر میزبان هنردوستان و علاقمندان به نمایشگاههای نقاشی است.

نگار خانه آتشزاد در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان عباسپور، ساختمان 43 واقع شده است، علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های این نگارخانه با شماره‌های 88884572 و 88884407 تماس بگیرند.